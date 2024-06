El ministre Hereu demana als agents socials i econòmics ajuda per formar Govern

“Demano a les entitats empresarials, sindicals i socials que ens ajudin en aquests dos mesos a formar govern a Catalunya i investir Salvador Illa president!”. Així de clar s’ha mostrat aquest matí el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en la seua intervenció en el congrés del PSC de Lleida, Pirineu i Aran al campus de Cappont de la Universitat de Lleida, en el qual els militants han decidit que Òscar Ordeig continuï sent el seu primer secretari. El prec d’Hereu ha arribat després que els representants sindicals, entitats agràries i patronals empresarials que han assistit al congrés demanessin formar Govern “com més aviat millor” i “recuperar l’estabilitat política”. L’han reclamat el president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, el de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca, Jordi Saura de Unió de Pagesos, Pere Roqué, del sindicat agrari Asaja i els representants a l’esdeveniment dels sindicats CCOO i UGT a Lleida, Cristina Rodríguez i Ramon Moreno.

Seguint en clau catalana, el ministre ha advertit que si no s’aconsegueix formar govern abans que acabi el termini legal establert pel Parlament, “està l’amenaça de caure al bucle de la melancolia, que provoca que sorgeixin governs que mai no prenen decisions.” Motiu pel qual ha assenyalat que “Catalunya necessita fer un pas endavant i per a això necessitem un més i millor PSC”, que va definir com “un instrument al servei de Catalunya i Espanya”. D’altra banda, ha avisat de l’aparició d’“una nova dreta i una ultradreta que s’expressa d’una forma que feia anys que no vèiem” i que per poder fer-li front “hem de defensar com mai la justícia social”.

Paral·lelament, els militants van revalidar Ordeig com a primer secretari i la seua executiva. Com a vice-primera secretària estarà l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González; la secretària d’organització, finances i món local serà la diputada en el Parlament Judith Alcalá; la de relacions institucionals amb les Corts Generals serà la diputada en el Congreso Montse Mínguez, mentre que el secretari d’oficina parlamentària, estratègia i anàlisi electoral serà el subdelegat del Govern Central a Lleida, José Crespín.