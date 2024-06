Premi estatal a dos estudiants del Guindàvols i del Màrius Torres

Dos alumnes lleidatanes, una de l’institut Màrius Torres i una altra del Guindàvols, han guanyat un premi de 3.000 euros cada una pels seus treballs d’investigació en el marc del 35è Congrés de Joves Investigadors, un certamen que l’organitza el ministeri de Ciència, Innovació i Universitats per despertar les vocacions científiques entre els joves i que enguany s’ha celebrat a la costa de Màlaga. Es tracta de Júlia Queralt Morales, del Màrius Torres, pel seu treball El mar en moviment. Estudi de les variacions del nivell del mar. El cas de les rissagues a la costa catalana, i Sara Inssi Belhadi, del Guindàvols, pel seu projecte La imatge de la dona en el refranyer tarifit. Juntament amb una estudiant de Barcelona, són les úniques catalanes que han aconseguit un reconeixement d’aquest tipus en el congrés d’aquest any, al qual s’han presentat més de 300 projectes. Tant Queralt com Inssi van assistir a l’esdeveniment a la costa malaguenya acompanyades de les seues tutores, Esther Riba i Maria Teresa Quintillà respectivament.