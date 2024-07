Festiu comercial a mig gas

El mes de juny es va acomiadar ahir amb un festiu d’obertura comercial autoritzada que havia de servir com a tret de sortida de les rebaixes d’estiu, però va acabar sent una jornada que va funcionar a mig gas. Un diumenge en què van obrir la gran majoria de franquícies de l’Eix Comercial, a diferència de les botigues de comerç local, la majoria de les quals tenien la persiana abaixada, mentre que pel carrer es van veure bastants vianants, encara que molt poques bosses. “La gent que veiem passeja molt però compra poc, és normal a l’estiu, però potser sí que esperàvem una mica més de moviment”, va dir la treballadora d’una franquícia del carrer Major. “Els diumenges de rebaixes d’estiu sempre són fluixos i la calor i la xafogor no ajuden”, va afegir la responsable d’un altre establiment. Per la seua part, la presidenta de l’associació de comerciants de l’Eix, Montse Eritja, va reconèixer que “és una jornada bastant descafeïnada perquè molta gent ja ha marxat de vacances, mentre que els que no ho han fet tenen altres prioritats per gastar abans que en roba, com per exemple en viatges o lleure”, motiu pel qual va qualificar de “poc satisfactori” el diumenge d’obertura, però va confiar que “de cara als propers dies la gent s’animi i compri”.

Respecte a les rebaixes, la data oficial d’inici és avui però des de fa anys que la majoria de botigues s’avancen i ofereixen dies abans descomptes i promocions als seus aparadors que van del 30% fins al 70%, i les previsions que tenen des de l’Eix no són gaire optimistes. Sobre aquest fet, Eritja va dir que “com que ja no tenim un calendari reglat i fix cada un comença les rebaixes quan vol, però molts clients encara tenen interioritzat l’1 de juliol com l’inici oficial, com passa amb les rebaixes d’hivern l’endemà de Reis, per la qual cosa esperem que la gent s’animi a comprar i a gastar durant les properes setmanes. Les previsions que tenim no són les que desitjaríem, això és així, però cal seguir”, va concloure la presidenta dels comerciants de l’Eix. Els pròxims festius d’obertura seran l’1 de setembre, el 12 d’octubre i l’1, 8, 15, 22 i 29 de desembre.