Mor un lleidatà de 41 anys en un accident a Madrid

Un lleidatà de 41 anys, D.T.D., va morir diumenge passat en un accident de trànsit a la Comunitat de Madrid. El succés va tenir lloc en plena operació sortida per les vacances d’estiu a la capital, en la qual es van registrar diversos sinistres. La família de la víctima va informar ahir que celebraran una cerimònia de comiat demà a les 17.00 hores al tanatori de Lleida ciutat.

A les carreteres lleidatanes, durant el primer semestre de l’any, un total de 14 persones han perdut la vida en accidents de trànsit, la mateixa xifra que en el mateix període de l’any passat. Si es compara amb els altres exercicis de l’últim lustre, són vuit menys que l’any 2022, dos menys que el 2021 i cinc més que el 2020. Val a destacar que, en el cas de Lleida, les tres últimes víctimes mortals eren motoristes. En total n’hi va haver 4, per la qual cosa aquest col·lectiu suposa el 28,5% del total de la demarcació, gairebé 1 de cada 3 víctimes.

De les 14 víctimes totals, 5 d’elles eren de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes), la qual cosa implica un 35,7% de les víctimes mortals. Així doncs, un total de 67 persones han perdut la vida en 61 accidents a les carreteres catalanes fins al 30 de juny d’aquest any, un 5,9 per cent menys que en el mateix període de l’any passat, que van ser 71, i un 22,3 per cent menys que el 2019 (82).