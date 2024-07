El parc de les vies de Lleida, el parc que va tancar la bretxa oberta pel ferrocarril

El parc que va tancar la bretxa oberta per les vies del ferrocarril

El parc sobre les vies del tren de Lleida va ser inaugurat el 2010 i va servir per cosir gran part de la ferida urbanística que les vies del ferrocarril havien obert durant dècades entre els barris de Pardinyes i Balàfia per una banda i el centre de la ciutat per l’altra.

La complexitat de les obres va motivar que es prolonguessin durant gairebé quatre anys. Sobre la llosa damunt de les vies es van habilitar algunes zones d’arbres, altres amb para-sols i un sector amb fonts on el paviment és de fusta. Aquesta ja ha hagut de ser renovada pel gran deteriorament, malgrat que han transcorregut menys de 15 anys des de la instal·lació.

El parc que va tancar la bretxa oberta per les vies del ferrocarril - EDGAR CAPDEVILA

Llavors es va cobrir el tram comprès entre Corts Catalanes i Comtes d’Urgell, i també es va renovar el tram que ja havia estat cobert a començaments dels anys 80 entre Corts Catalanes i la plaça Europa. L’ajuntament es va proposar continuar el cobriment entre Comtes d’Urgell i l’estació, però la crisi econòmica va convertir en inviables les alternatives de finançament que es plantejaven per part de la Generalitat i de l’Estat.

Al marge d’unir dos parts de la ciutat, aquest parc també va servir perquè Prat de la Riba per fi fes el salt cap a Pardinyes i connectés així amb la carretera de Corbins, de manera que va obrir un accés directe des d’aquesta via fins al centre de la ciutat, vint anys després que es plantegés construir un pont sobre les vies.

