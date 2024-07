Quatre detinguts per robatoris a l'Horta de Lleida en els últims dies

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Quatre persones han estat detingudes en els últims dies per diferents robatoris a l'Horta de Lleida. La Guàrdia Urbana va sorprendre aquest dimecres tres d'elles quan sostreien cablejat telefònic a la partida de la Femosa. L'altra persona va ser detinguda després d'intentar accedir en una casa de la partida d'Albarés, en un operatiu conjunt de la policia municipal i els Mossos. Segons l'ajuntament, les detencions són el resultat de la tasca que s'està fent en el marc del Pla d'actuació per prevenció de robatoris a l'Horta de Lleida que es va posar en marxa a l'abril. Des de llavors, s'han detingut un total d'11 persones per robatoris amb força a interior de domicili consumats o en grau de temptativa en aquesta zona de la capital del Segrià.

En el cas de l'intent de robatori a la partida d'Albarés, dos patrulles de la Guàrdia Urbana van anar al domicili alertats per la propietària de la casa que havia vist un home intentant accedir-hi. En veure's sorprès, el sospitós va marxar. Les patrulles de la policia municipal, juntament amb els Mossos, el van trobar a l'entrada d'Albatàrrec i van procedir a la seva detenció com a presumpte autor d'un delicte de robatori a l’interior de domicili en grau de temptativa.