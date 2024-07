Rotondes que són un embús

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’objectiu de les rotondes és millorar, a banda de la seguretat, la fluïdesa del trànsit en els encreuaments perquè hi hagi menys embussos que en una intersecció tradicional, però algunes de la ciutat aconsegueixen el contrari. Un dels exemples més flagrants, motiu de queixes de veïns, és la glorieta entre les avingudes de Pinyana i Rovira Roure, al costat dels jardins de l’hospital Arnau. La majoria d’embussos s’hi succeeixen quan el semàfor per sortir de la rotonda i anar cap al centre per Rovira Roure es posa roig per als vehicles, ja que solen obstruir-la al quedar-se aturats als dos carrils. Es veuen afectats els que es volen incorporar a la mateixa glorieta des de l’avinguda de les Germanies, així com els que entren a la ciutat des de la sortida de l’A-2 del Jardiland.

“El semàfor és necessari perquè regula el pas de vianants per anar a l’hospital, però aquest col·lapse constant s’ha de solucionar”, valora el president de l’associació de veïns de Ciutat Jardí, Ramir Bonet. Explica que la junta ha rebut diverses queixes per cops entre cotxes quan hi ha embussos i proposa que es pinti una marca viària en forma de quadrícula groga en un tram de la calçada de la rotonda, sobretot al carril interior, per evitar que els vehicles es quedin aturats en la intersecció i permetin el pas dels que no volen sortir per Rovira Roure cap al centre.Una altra glorieta que ha causat crítiques pel mateix motiu és la següent de Rovira Roure més pròxima a l’Arnau, la que creua amb l’avinguda Onze de Setembre. També hi ha embussos a la de la plaça Europa, quan es posa en verd el semàfor de vianants d’Onze de Setembre.

Reclamen un semàfor a la cruïlla de l’avinguda amb Vall de Cabó

L’associació de veïns reclama un pas de vianants amb semàfor a l’avinguda Rovira Roure, a l’altura de l’encreuament amb el carrer Vall de Cabó, perquè “molts veïns hi creuen corrents i és molt perillós, sobretot des que es va eliminar la mitjana”, afirma Ramir Bonet, president de la junta. Assegura que tant l’anterior govern municipal com l’actual van prometre habilitar-lo, però no han rebut novetats en aquest sentit. Així mateix, recorda la necessitat d’acabar el carril bici en el tram de davant d’Agrònoms, on es talla de forma abrupta, i de modificar-ne el traçat en el punt on està interromput per un gran arbre. D’altra banda, reitera la demanda de posar una plataforma elevada a la parada de bus de la cantonada amb Vall de Boí, ja que els veïns han d’envair el carril bici per pujar al bus.