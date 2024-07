Els reclams dels paradistes van deixar pas a Pardinyes a l'òpera de Verdi

L'antic mercat de Pardinyes va estar actiu al solar en què ara hi ha La Llotja fins al 2003.

El solar de l’avinguda de Tortosa comprès entre Mercolleida i el pont de Pardinyes acollia el mercadillo dels dissabtes i el mercat central de fruites i verdures.

El mercat de Pardinyes el 1998.Magdalena Altisent

En l’última etapa d’Antoni Siurana com a alcalde, l’ajuntament va apostar per construir en aquest solar un palau de congressos per augmentar l’atractiu de la ciutat en aquest àmbit aprofitant l’arribada de l’AVE. El successor de Siurana, Àngel Ros, va impulsar definitivament el projecte i va incloure en el mateix un gran teatre municipal.

En aquesta foto del 2004 ja no hi ha les construccions del mercat central de fruites i verdures, que es va traslladar al Mercat dels Frares no sense reticències dels afectats.Òscar Mirón

En aquell temps, el mercat central ja havia estat traslladat al polígon de Camí dels Frares i el mercadillo, al pàrquing del Barris Nord. La construcció de l’equipament, més conegut com la Llotja, es va finançar amb la venda de la part del solar que dona a l’accés al pont. Es va fer a través d’un concurs que incloïa el projecte dels nous edificis residencials que podien construir-se en aquest lloc. En ple boom immobiliari, va guanyar la proposta d’una empresa local participada per Catalunya Caixa, que va pagar ni més ni menys que 49,5 milions d’euros pel solar, on preveia edificar dos torres de pisos de més de 20 plantes.

L'entorn actual de La Llotja.Amado Forrolla

Els diners van permetre construir la Llotja, inaugurada el gener del 2010 amb la representació de l’òpera Il Trovatore, de Giuseppe Verdi, però el crac de la construcció va convertir en inviables les dos torres, el solar de les quals continua buit.