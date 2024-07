L'Horta planteja ampliar el servei de taxi a demanda i senyalitzar llocs d'interès

El president de la comissió de l’Horta de la Federació de Veïns, Francesc Montardit, va proposar ahir en la comissió territorial de l’Horta que s’ampliï el servei de taxi a demanda que la Paeria ofereix en aquesta zona. Va plantejar parades a les partides Balàfia, Terme de Grealó, Quatre Pilans, Marimunt i Serrallonga, Plana del Bisbe i carretera de Corbins. Va reclamar també senyalitzar llocs destacats de l’Horta com el Xoperal del Tòfol, els Aiguamolls de Rufea, el parc ambiental de Serrallarga o la Font de Butsènit. Va demanar millorar la mobilitat i l’aparcament en la pròxima activitat del festival Art a l’Horta, per evitar que els assistents estacionin en finques privades. A més, va sol·licitar instal·lar a les illes de contenidors cartells que informin dels serveis de deixalleria mòbil i de recollida d’objectes voluminosos.

Per la seua part, el Comú va proposar reforçar la seguretat dels locals municipals de l’Horta instal·lant alarmes connectades amb la Guàrdia Urbana. També va plantejar que l’empresa concessionària del servei d’aigua senyalitzi el lloc per on discorren les canonades, de manera similar a la utilitzada a les carreteres per a la fibra òptica, per evitar pèrdues d’aigua pel pas de maquinària pesant pels camins.