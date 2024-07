En llibertat els tres detinguts per robar cable telefònic a l'Horta

detail.info.publicated A.G.B. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El jutge de guàrdia va decretar ahir la posada en llibertat amb càrrecs per als tres homes que van ser detinguts dimecres per la Guàrdia Urbana quan van ser sorpresos robant cable telefònic a la partida de la Femosa, a l’Horta (vegeu SEGRE d’ahir). Els tres individus van ser caçats sostraient cablatge telefònic aeri. Els policies els van decomissar les eines que utilitzaven, com una escala i serres i una camioneta que portaven per carregar i transportar el material sostret.

Van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. Un altre home va ser detingut per intentar robar en una casa d’Albarés. Va ser sorprès per la propietària i es va escapar, però van aconseguir localitzar-lo i detenir-lo a l’entrada d’Albatàrrec, en un dispositiu d’Urbana i Mossos.

D’altra banda, la Guàrdia Urbana va detenir dijous passat al migdia dos dones acusades de robar un mòbil a la terrassa d’un restaurant de l’avinguda Doctor Fleming. Va ocórrer a les 13.45 hores quan dos policies van observar com dos noies sostreien a la distracció un telèfon d’alta gamma. Davant d’això, van procedir a la seua detenció per un delicte de furt. Les arrestades són dos dones de 20 i 24 anys, de les quals van comprovar que totes dos tenen diversos antecedents per fets delictius similars.