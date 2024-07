Cursos a la Universitat de Lleida per despertar vocacions

Alumnes d’ESO, batxillerat i FP s’han dedicat els seus primers dies de vacances a continuar formant-se, de manera més lúdica, en cursos que organitza l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida destinats a ajudar-los a trobar (o reafirmar) la seua vocació. Es tracta del Campus Jove Itinera, que ha registrat 145 inscrits procedents de la capital del Segrià, Mollerussa, Torrefarrera, Bellcaire d’Urgell, la Granadella, les Borges Blanques, Almacelles, Balaguer, el Pont de Suert, Òdena i Barcelona.

En total, es van impartir dotze tallers relacionats amb l’enginyeria, la salut i la veterinària, el mindfulness, la pedagogia i la psicologia, que es van oferir en diferents campus. També hi va haver tallers de curtmetratges i efectes visuals al Magical de Gardeny i un curs d’educació financera, temàtica ara d’actualitat després que l’informe PISA constatés el desconeixement dels adolescents en aquest àmbit. L’objectiu d’aquest curs és oferir-los recursos que els permetin “prendre decisions informades i responsables respecte a les seues finances personals”.

Marisol Font, de Campus Jove, va remarcar a Lleida Televisió que l’objectiu és “donar a conèixer la UdL i que els alumnes puguin fins i tot descobrir alguna formació que no saben que existeix i que els pugui agradar”. Un altre coordinador, Anton Not, va incidir que la seua intenció “és ajudar els estudiants quant a la seua orientació acadèmica i laboral” i va apuntar que el “feedback és molt positiu”, atès que hi ha inscrits que repeteixen. Va subratllar també el caràcter lúdic dels tallers. “Demanem als docents de la Universitat de Lleida que quan dissenyin els cursos tinguin en compte que no podem demanar als alumnes de batxillerat que quan ja estan de vacances que vinguin a aguantar conferències. Són dinàmiques actives i plantejaments que els suposen alguna cosa més que només estar escoltant tot el matí. I està funcionant bé”, assenyala.

Una prova d’això és el curs d’Animal Reseach, que sempre és un èxit. La seua coordinadora, Romi Pena, relata que els inscrits solen ser “estudiants que tenen aptituds per a la ciència o bé estan explorant sortides i s’hi apunten per provar”. “Són tallers molt pràctics, des del primer dia porten bata i fan tasques al laboratori, sobre tècniques de genètica molecular per mirar mutacions en l’ADN dels animals.”