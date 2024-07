Autoescoles, en situació crítica per la falta d’examinadors

La Confederació Nacional d’Autoescoles (CNAE) denuncia la situació crítica que afronten els seus centres autoescoles un estiu més per les llistes d’espera de l’examen pràctic del permís de conduir "a causa de la falta de personal en les prefectures de Trànsit".

Malgrat la promesa del ministre de l’Interior, Fernando Grande- Marlaska, d’implementar un pla de xoc per resoldre la saturació en els centres d’examen de la DGT, el problema persisteix. Actualment, el 50% de les vacants en les prefectures de Trànsit continua sense cobrir-se”. Afegeixen que “aquesta mancança s’agreuja particularment durant el període vacacional, quan la demanda d’exàmens pràctics augmenta significativament i molts examinadors es veuen obligats a fer tasques administratives a causa de falta d’operadors d’informació”.

A començaments de juny hi havia més de 3.500 persones en llista d’espera a la demarcació i, a més, les autoescoles de Ponent reben alumnes de fora de Lleida, la major part provinent de Barcelona, per presentar-se a la prova de circulació davant dels llargs terminis d’espera en les seues poblacions, com va informar SEGRE.