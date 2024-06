Alumnes de Barcelona s'examinen de conduir a Lleida per reduir esperes

detail.info.publicated QUIM GASSÓ SENTIAS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La llarga llista d'espera per a l'examen pràctic del carnet de conduir provoca que gent de Barcelona s'examini a Lleida per accelerar el procés. A Ponent hi ha 3.548 persones a la cua, però en altres províncies la situació és pitjor. En un dels últims exàmens a la capital lleidatana hi havia 4 alumnes de Barcelona, un d'Olot i dos de Lleida.

“És un fet habitual dels últims anys que gent d’altres províncies vingui a examinar-se a Lleida”, assenyalen a l’Autoescola RACC Lleida. “No és el perfil més comú d’alumnes, però sí que ens trobem amb aquests casos”, afegeixen des de l’Autoescola Sobre Rodes.

Fins a mitja desena de centres de formació viària de la ciutat de Lleida consultats per SEGRE confirmen que solen rebre gent de fora de la demarcació, la major part provinent de Barcelona, per presentar-se a la prova de circulació davant dels llargs terminis d’espera a les seues poblacions. La demora també és llarga a Lleida, però menys. Es dona la circumstància que en una de les últimes jornades d’exàmens celebrada a Lleida hi havia quatre alumnes de Barcelona, un d’Olot i dos de Lleida, segons ha pogut saber aquest diari. La denominada “llista d’espera” va créixer fins a les 3.548 persones a finals del mes passat a la província de Lleida, encara que des de la Direcció General de Trànsit (DGT) incideixen que aquesta xifra inclou “tots els alumnes que han aprovat la teòrica i tenen un termini de dos anys per presentar-se a la part pràctica”. Això engloba els que han de repetir la prova de circulació, els que estan fent pràctiques o els que no han escollit la data per presentar-se, entre altres casos.

Tanmateix, des de la Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC) mostren el seu enuig perquè l’administració provi d’ocultar aquestes xifres. “En l’última compareixença del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i del director general de Trànsit, Pere Navarro, es van amagar 31.000 dels 62.000 alumnes que hi ha a la llista d’espera a Catalunya quan són dades que ens donen ells mateixos”, explica el president de la FAC, el lleidatà Raül Viladrich.

La cap provincial de la DGT a Lleida, María José Soler, assegura que “tenim els recursos per cobrir les necessitats del territori i no esperem incidències durant l’estiu”. En els propers dies, s’incorporaran tres examinadors nous a la província i tornarà un altre que havia estat de baixa de llarga durada. Per contra, se n’aniran dos interins. Viladrich agraeix els reforços per part de la DGT, però insisteix que no és la solució definitiva. “Aquí només es tapa un pedaç amb l’altre, però no es tracta el problema de fons. Fa falta un pla de xoc que permeti estabilitzar aquestes places amb gent del territori perquè el flux d’examinadors és constant”, reclama.

Viladrich assegura que el ministeri només va comptar la meitat dels alumnes que hi ha en llista d’espera Alguns lleidatans també opten per moure’s a províncies de fora de Catalunya com Conca

El president de la FAC creu que el fet que 23 dels 54 nous examinadors de la DGT siguin destinats a Catalunya és un símptoma de la gravetat de la situació aquí. En aquest sentit, Soler defensa que el lloc que s’assigna als funcionaris no cal que coincideixi amb les seues preferències i que “tenen tot el dret a poder moure’s”.

Amb l’arribada de les vacances estiuenques per a la majoria dels estudiants, les autoescoles afronten l’època més intensa de l’any. Molts alumnes volen aprofitar per treure’s el permís de conduir abans que comenci el pròxim curs acadèmic. Mentre alguns aposten per venir fins a Lleida mirant d’escurçar els terminis, també hi ha lleidatans que opten per moure’s a províncies de fora de Catalunya com Conca, amb menys càrrega de sol·licitants, per poder examinar-se en tot just dos setmanes, tal com va informar SEGRE el mes de març passat.

Els estudis i la feina, claus en el calendari

Alguns dels alumnes que van optar per examinar-se just abans que comenci l’estiu asseguren que van haver d’esperar pocs dies per iniciar les pràctiques i, posteriorment, inscriure’s a la prova de circulació.

Mariona Albà, de Seròs, assegura que “quan la professora em va veure preparada, em va proposar presentar-me a l’examen al cap d’un parell de setmanes i vaig acceptar”. Tanmateix, el factor veritablement influent per a tots els entrevistats a l’hora d’escollir els horaris de les classes de l’autoescola van ser les seues obligacions acadèmiques i laborals.

Laura Ortiz, de Lleida, explica que va aprovar la part teòrica l’estiu passat, però va haver d’ajornar l’inici de les pràctiques fins al següent mes de setembre perquè no seria a la ciutat durant aquells mesos. Una vegada les va començar, es va trobar que va haver de separar-les molt “perquè estic estudiant fora de Lleida i només podia fer-les els divendres. Quan hi havia un pont o estava més dies seguits per aquí, aprofitava per fer més classes de cop”.

Luis Ángel Oliva, d’Almacelles, afirma que també va optar per “separar les pràctiques per compaginar el carnet amb la feina, però en un parell de mesos les vaig poder fer”. Els tres van mostrar un bon aplom per contenir els nervis uns minuts abans de l’examen, encara que tampoc els van voler ocultar. Per a un d’ells era la primera vegada. Per als altres, la segona. Però el desig va ser el mateix: que aquesta fos l’última.