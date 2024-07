L'estació de Lleida, un equipament degradat i obsolet que espera la jubilació... i nous usos

L’estat del baixador de busos del carrer Saracíbar de Lleida ha estat objecte de debat en els últims anys, especialment quan la Paeria va assumir-ne la gestió l’any 2022. El mateix dia en què va rebre les claus, el govern municipal de llavors, liderat per ERC i Junts, ja va denunciar que les condicions en les quals se l’havien trobat eren “molt pitjor del que s’esperaven” i van fer importants inversions per netejar l’espai, renovar part de la instal·lació elèctrica i habilitar punts de venda de bitllets.

La Paeria fins i tot va celebrar un ple extraordinari per parlar de l’estat de l’estació i dels litigis amb l’antiga concessionària i l’alcalde de llavors, Miquel Pueyo, va arribar a dir que l’estació “era una autèntica merda”. Ara, l’estació convertida en baixador seguirà activa fins que la nova estació estigui llesta, que la Generalitat calcula que serà el març de l’any que ve.

D'espai cívic a una pista esportiva indoor

Des del projecte de la nova estació d'autobusos de Lleida, al costat de l'estació de trens, no han deixat d'aparèixer idees per aprofitar el gran espai que deixarà l'actual baixador de busos.

Sobre això, l'actual govern de la Paeria preveu dur a terme a la tardor un procés de participació ciutadana per decidir els futurs usos que ha de tenir l'espai. Però hi ha propostes damunt de la taula.

L'anterior alcalde, Miquel Pueyo, va proposar convertir l'espai en una pista coberta d'atletisme, un espai polivalent per entrenar i competir en el qual també s'hi podria situar un gimnàs.

Per la seva banda, el grup de Junts i l’associació de veïns Instituts-Sant Ignasi van plantejar a principis d'any que a l’actual baixador d’autobusos s’implanti un espai cívic per al barri, especialment per als joves, quan quedi en desús a l’entrar en funcionament la nova estació.