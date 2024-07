Llum verda a crear el Consell per a l'FP i l'Ocupació

La comissió d’Acció i Innovació Social de la Paeria va aprovar ahir la reactivació del Consell Municipal per a la Formació Professional i l’Ocupació de Lleida a proposta del grup de Junts, un ens que la seua portaveu, Violant Cervera, va assegurar que “jugarà un paper fonamental perquè Lleida sigui un pont entre les empreses i la capacitat formativa”, i va apostar per potenciar més la Formació Professional. Per la seua part, el grup del Comú va reclamar destinar més recursos per a les entitats socials davant l’increment de les atencions a persones vulnerables.