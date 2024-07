Nova protesta contra el crematori de Magraners

L’associació de veïns de Magraners ha convocat una nova manifestació per a dimarts vinent a les 20.00 hores contra el projecte de la funerària La Lleidatana per a un crematori a escassos metres del barri, un equipament amb què l’ens veïnal s’ha mostrat en contra des que es va anunciar i pel qual el juny passat més d’un centenar de persones ja van protestar. Precisament, en el ple de l’ajuntament del juny la presidenta veïnal, Pilar Sánchez, va intervenir per mostrar la seua oposició al crematori i va reclamar al govern municipal que hi intervingués per buscar una solució “que acontenti totes les parts”. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que aquest equipament era legal perquè el planejament actual de la ciutat “és antiquíssim”, però es va comprometre a mediar amb els veïns i La Lleidatana per a un possible trasllat del crematori.