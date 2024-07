La Paeria de Lleida tindrà la plena titularitat de l'estació de busos de Saracíbar

L’ajuntament recuperarà la plena titularitat de l’estació d’autobusos del carrer Saracíbar (avui un baixador) a canvi que l’antiga concessionària retiri tots els litigis que tenia oberts contra el consistori.

Segons va detallar ahir el govern municipal, l’acord contempla la retirada per part d’Adaliko SA, l’empresa hereva de l’antiga concessionària Edalsa, la retirada dels quatre recursos de procediment ordinari i les dos peticions de mesures cautelars que tenia obertes al jutjat del contenciós administratiu de Lleida, i que va presentar quan el consistori va recuperar la concessió el 24 de març de l’any 2022 al no estar d’acord amb la reversió de diversos espais de l’antiga terminal, ja que assegurava que dos de les tres finques registrals, les corresponent a les oficines i a l’antic restaurant Santbernat, no formaven part de la concessió.

D’altra banda, Adaliko també renuncia al litigi penal que tenia obert contra una funcionària municipal dins d’aquest conflicte de reversió de béns. L’acord, que haurà de ser ratificat al ple i posteriorment pel jutge que porta els litigis, també contempla que totes dos parts donen per liquidada i extingida definitivament la concessió sense que hi hagi cap possibilitat de presentar reclamació, de manera que tots els béns passaran en mans de l’ajuntament.

Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va presentar ahir aquest acord en una junta de portaveus extraordinària i es va mostrar content amb el contingut del pacte. “Estem satisfets perquè desembussem un tema més i es contribueix al clima de pau que necessita la ciutat”, va assegurar Larrosa, que va remarcar que en cas de no haver assolit un acord s’hauria pogut arribar “a una situació de bloqueig que podria haver-se allargat durant anys i que no beneficiaria ningú”.

Actualment la del carrer Saracíbar no és una estació sinó un baixador, denominació que va rebre quan va passar en mans de la Paeria. Continuarà així fins que la nova terminal al costat de l’estació de trens estigui acabada i llavors passarà a tenir nous usos. Sobre quins seran, la Paeria preveu dur a terme a la tardor un procés de participació ciduadana per decidir-los.

Un equipament degradat i obsolet que espera la jubilació

L’estat del baixador de busos del carrer Saracíbar ha estat objecte de debat en els últims anys, especialment quan la Paeria va assumir-ne la gestió l’any 2022. El mateix dia en què va rebre les claus, el govern municipal de llavors, liderat per ERC i Junts, ja va denunciar que les condicions en les quals se l’havien trobat eren “molt pitjor del que s’esperaven” i van fer importants inversions per netejar l’espai, renovar part de la instal·lació elèctrica i habilitar punts de venda de bitllets.

La Paeria fins i tot va celebrar un ple extraordinari per parlar de l’estat de l’estació i dels litigis amb l’antiga concessionària i l’alcalde de llavors, Miquel Pueyo, va arribar a dir que l’estació “era una autèntica merda”. Ara, l’estació convertida en baixador seguirà activa fins que la nova estació estigui llesta, que la Generalitat calcula que serà el març de l’any que ve.