La Urbana de Lleida ha detingut enguany 33 suposats maltractadors

La Guàrdia Urbana ha detingut en el que va d’any un total 33 presumptes autors de violència contra les dones. De fet, la Policia Local participa en el Pacte Local contra les Violències Masclistes al municipi de Lleida que impulsa la Paeria, l’objectiu del qual és ser una eina de sensibilització i prevenció de la societat envers les violències masclistes, així com un símbol del compromís i el consens de tota la ciutadania per lluitar-hi en contra. Amb referència a la seguretat, la Guàrdia Urbana posa èmfasi en la prevenció i detecció de possibles casos i participa en diferents accions que es porten a terme en festes i esdeveniments.

La Paeria vol sumar adhesions a aquesta iniciativa, a la qual es pot sumar qualsevol persona major d’edat a títol individual, entitats veïnals, associacions, comerços, empreses, clubs esportius, centres educatius i altres organismes. Aquest any es vol incidir, especialment, en les entitats o clubs esportius i també en les associacions veïnals perquè siguin l’altaveu i el mirall de referència. Per aquesta raó, s’ha constituït el Grup Promotor de les primeres adhesions amb representants de la FAVLL i de diferents clubs.El Pacte Local contra les Violències Masclistes al municipi de Lleida es tracta d’un mandat del Pla d’Actuació Municipal 2024-2030, el IV Pla municipal de Polítiques d’Igualtat de gènere a Lleida 2022-2026 i la Declaració Lleida, municipi feminista, aprovada en el ple del 20 de desembre del 2019.

Des de l’ajuntament s’està fent una feina transversal amb totes les regidories i àrees municipals per erradicar aquesta xacra. Però, a més, es promou l’adhesió a aquest pacte, que s’emmarca dins de la campanya 1000 ulls contra les violències masclistes i s’anirà ampliant cada any amb noves adhesions i es ratificarà cada 25-N.

Ateses 1.518 víctimes de maltractaments a la demarcació el 2023

■ Els Mossos d’Esquadra van atendre l’any passat un total de 1.518 dones que van patir violència masclista a les comarques lleidatanes, tant en l’àmbit de la parella com en el familiar. Segons les dades publicades per la Policia catalana, el 2023 la xifra de víctimes de maltractaments ateses va augmentar un 5,5% respecte al 2022, quan van ser 1.439. Quant a les denúncies, els Mossos en van comptabilitzar 1.418 a la província de Lleida, cosa que suposa un augment del 9% respecte a un any abans. Per tipus de violència, hi va haver 1.190 denúncies per maltractament en l’àmbit de la parella, un centenar més que el 2022, per les que els Mossos van atendre 1.237 víctimes a les comarques lleidatanes. Pel que fa a l’àmbit familiar, es van registrar 228 denúncies, un augment del 9% respecte al 2022.