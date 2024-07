El barri de Balàfia de Lleida acollirà quatre murals

Lleida acollirà del 7 al 13 d’octubre el nou festival Gamma, una iniciativa amb què la Paeria continua apostant per l’art urbà després de la suspensió del PotFest. En aquesta ocasió, el certamen reflectirà la diversitat i la lluita veïnal de Balàfia amb quatre murals de gran format en aquest barri.

El projecte estarà dirigit per la reconeguda artista Lily Brick i comptarà amb la participació de Smug One, Irene López, Mr Difuz i CactuSoup Studio. La ubicació de les obres encara no s’ha detallat. Més enllà de ser una exhibició d’art urbà, Gamma vol ser una plataforma per a la integració social i cultural de la ciutat. Després d’arribar a un consens amb els veïns, les quatre parets seleccionades descriuran la lluita col·lectiva del barri per a l’eliminació de les vies del tren i la lluita feminista. El nom del nou festival simbolitza la gamma cromàtica de les creacions artístiques i, al seu torn, la diversitat cultural dels barris de Lleida.

En aquest sentit, Gamma vol transmetre la profunditat amb què l’art urbà pot impactar en les persones, igual que la radiació gamma penetra en la matèria. A més de la creació de murals de gran format, el consistori organitzarà tallers participatius i tallers d’artesania a la plaça de les Magnòlies. Així mateix, es portaran a terme performances artístiques en directe en les quals es podrà experimentar i disfrutar en primera persona de l’experiència urbana més singular.

El PotFest va descartar una nova edició per desacords amb la Paeria

■ L’organització del festival d’art urbà PotFest va descartar a finals de l’any passat una nova edició del certamen que durant tres edicions va omplir de murals les parets en blanc d’edificis de Lleida. Com va avançar SEGRE, els seus responsables van atribuir aquesta decisió a la falta de comunicació amb la Paeria, així com de planificació i poca fluïdesa en la validació dels murs i els canvis d’última hora, segons va explicar el director del PotFest, Carles Hernàndez. En les seues tres edicions, el festival va pintar 15 obres a la Bordeta, Cappont i el Centre Històric.