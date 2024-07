Un banc haurà de tornar 56.000 euros d'interessos

El Jutjat de Primera Instància número 4 de Lleida ha declarat la nul·litat d’una hipoteca i ha establert que les entitats financeres que proporcionin informació enganyosa sobre el cost financer d’un préstec hipotecari perdran el dret a percebre interessos. Aquesta sentència pionera a l’Estat, que aplica la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre les clàusules no transparents, podria tenir un impacte significatiu en futurs litigis relacionats amb hipoteques i préstecs bancaris. El cas va ser portat pel despatx Repara tu Deuda Abogados contra el banc Bankinter. La demanda sol·licitava la nul·litat de les clàusules relatives al cost financer d’un contracte de préstec hipotecari firmat el març del 2008. Segons la part demandant, Bankinter va manipular la informació sobre la Taxa Anual Equivalent, presentant una taxa enganyosa i ometent informació essencial que representava més del 80% del preu real del préstec. La magistrada del jutjat lleidatà va determinar que la TAE indicada en el contracte (1,85%) no era transparent ni reflectia el cost real del crèdit. Segons explica Repara tu Deuda Abogados, la interlocutòria va concloure que la informació proporcionada pel banc no permetia al consumidor comprendre plenament la càrrega econòmica i jurídica del contracte. La sentència va aplicar la doctrina del TJUE que determina que les clàusules no transparents han de ser declarades nul·les i els contractes han de ser redactats amb claredat, concreció i senzillesa per ser comprensibles per al consumidor. A més, qualsevol engany sobre el preu del contracte en comporta la nul·litat i la prohibició del banc de percebre interessos. La decisió segueix rigorosament aquestes directrius i declara la nul·litat del contracte hipotecari, la qual cosa implica que Bankinter haurà de tornar al demandant tots els interessos pagats, més de 56.266 €, a més dels interessos legals corresponents. El demandant només haurà de tornar el capital prestat sense interessos, permetent-li quedar lliure de deute 9 anys abans del que es preveia en la hipoteca.