Uns 2.000 comerços s'ofereixen com a “refugis” davant la calor

Uns 1.500 comerços de la ciutat, 2.000 a la demarcació, s’ofereixen com a “refugis climàtics” perquè els veïns puguin combatre les altes temperatures durant l’estiu. La campanya, pionera a Lleida, planteja que les persones que passegin pels carrers i tinguin necessitat de refugiar-se puguin entrar a les botigues, “on es podran asseure sense la necessitat de fer cap compra”.

Així ho va explicar ahir el president de la patronal, Manel Llaràs, a l’òptica Federòptics La Mitjana (Pardinyes). El seu responsable, Miquel Hellín, va dir que “es tracta de posar un gra de sorra per mirar per la qualitat de vida” i que la majoria de veïns que ho necessiten són persones grans del barri. Un veí, Carlos Panadés, va opinar que és “una gran iniciativa, important a l’estiu i a l’hivern.” El president de la Federació d’Associacions de Veïns, Toni Baró, va proposar ampliar la iniciativa durant tot l’any i incorporar la perspectiva de gènere. Josep Maria Fransi, president de l’associació de comerciants de Pardinyes, va explicar que els comerços “posaran un cartell a la porta que els identificarà com a refugis”.