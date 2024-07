La Paeria acusa la CHE de situar de nou Cappont en zona inundable i vetar l'institut

La Paeria acusa la Conferència Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) de situar Cappont de nou en el rang de zona inundable en un període de retorn de 100 anys (probabilitat mitjana), després que l’ajuntament celebrés al febrer que l’organisme gestor de la conca revisaria la inundabilitat del barri fins a un retorn de 500 anys (probabilitat baixa). Aquest canvi a la baixa hauria de permetre a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) donar llum verda a la construcció d’un institut en un solar del carrer Riu Ebre sense la necessitat de construir un mur de contenció a les comportes de Pardinyes, a la partida de Grenyana.

La CHE explica que al juny va publicar els nous mapes de risc d’inundació a la conca de l’Ebre, que són una revisió dels que ara estan en vigor, i que incorporen el factor de la laminació de l’aigua que faciliten les preses i els embassaments. Afegeix que les modificacions es van enviar a les corporacions locals, diputacions i governs autonòmics responsables perquè poguessin fer al·legacions. Una portaveu afirma que la CHE les resoldrà, després del període d’informació pública de tres mesos, des d’un punt de vista tècnic.

Per la seua part, la Paeria afirma que va revisar els documents que va publicar la CHE a finals de juny i va demanar explicacions de per què s’havia produït un canvi en el retorn de l’aigua a 100 anys, així com que encara estan pendents que els arribi la informació detallada. En qualsevol cas, “continuem treballant en el pla per a la implantació de les mesures correctives de xàfecs, en el cas que siguin necessàries, com la licitació de la redacció del projecte per a la construcció del mur de Grenyana”, afirma una portaveu municipal.

Una portaveu de les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) de les escoles Frederic Godàs, Tonucci i Camps Elisis explica que el 28 de juny es van reunir amb un representant de l’ACA i “ens va sorprendre a l’explicar-nos que les modificacions de la CHE no tenen impacte sobre l’edificabilitat d’un institut al solar, que continua sent incompatible”. Per la seua banda, l’ACA indica que “es va explicar la situació actual d’afecció de la inundabilitat publicada i també es va mostrar la nova proposta que la CHE ha posat a informació pública”. Les famílies, ara desesperançades després de les “il·lusions” que afirmen que els va donar la Paeria, denuncien el que consideren “ignorància, incompetència o indiferència”.

Veïns fa 40 anys que es mobilitzen a favor del centre

Els veïns de Cappont porten reclamant des del 1984 un institut al barri perquè els adolescents no hagin d’anar a classe en altres zones de la ciutat. La Generalitat va anunciar el 1992 que en construiria un al marge esquerre, però va ser el Maria Rúbies de la Bordeta. Els veïns es van tornar a mobilitzar el 2002, i l’any següent van començar a posar motxilles en balcons. Van recollir més de 2.300 firmes, fins que la Paeria va aprovar la cessió del solar a la Generalitat el 2009. Tanmateix, el Govern va cancel·lar el projecte el 2011 per falta de fons i no el va acceptar fins al 2021, després de mobilitzacions com una primera pedra simbòlica o un institut construït amb capses de cartró. El 2022, la Generalitat va aprovar el projecte en un pla econòmic plurianual, però l’ACA va emetre un informe desfavorable el 2023 pel grau d’inundabilitat de Cappont. Quaranta anys després, el solar només serveix de pàrquing.