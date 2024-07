La Paeria rebateja Magraners, que passarà a dir-se 'els Mangraners'

La comissió permanent del Consell de Ciutat va avalar dijous canviar la denominació del barri de Magraners, que passarà a dir-se els Mangraners. Un canvi que arriba després que així ho avalessin mitjançant informes l’Institut d’Estudis Catalans i la Comissionada per la Llengua de la Paeria, de manera que la denominació d’aquest barri tindrà “la forma genuïna i correcta toponomàsticament”. Aquest canvi de nom, que de moment és només una proposta feta per l’alcalde, Fèlix Larrosa, després de l’aval de la comissió permanent del Consell de Ciutat, també afecta el carrer Costa dels Mangraners, a la plaça de la Dona Treballadora dels Mangraners, la plaça de la Mangrana i al polígon industrial Quatre Pilans-Mangraners. El nom d’aquest barri li ve perquè quan es va crear a la dècada dels quaranta del segle passat en aquesta zona creixien moltes mangranes, tal com recull l’associació de veïns.

A més de canviar el nom d’aquest barri, l’ajuntament plantejarà donar nom a 28 nous carrers i places de la ciutat. Als Mangraners, l’avinguda de Torre Salses passarà a dir-se Gran Via dels Mangraners i la carretera N-240 entre el cementiri i el final del barri es dirà carrer d’Antonio Aguilar Rodríguez. Al polígon industrial de Torre Solé alguns carrers tindran el nom de Francesc Simorra Agulló i Jaume Aldabó Sans i el de Carme Castro, mentre que a la zona de Torre Salses un dels carrers es dirà Hostal del Garrut.

Al Turó de Gardeny hi haurà set nous espais: la plaça de les Ciències, la de les Humanitats i els carrers Teresa Rodrigo Anoro, Fra Pere de Cartellà, Valentina Guarner, Elvira Godàs Vila i Comanda de Gardeny. Al seu torn, la plaça al final del carrer Vila Antònia amb avinguda del Segre serà la de Mercè Claverol Torm i a Vila Montcada una de les seues noves vies serà la de Ramon Bellmunt Saura. Finalment, a Sucs hi haurà el carrer Fusteria, i la zona de les escales entre la plaça Sant Joan i el Canyeret es dirà carrer Tribunal de Coltellades.