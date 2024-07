Interromput el tren entre Sant Vicenç de Calders i Lleida pel descarrilament d'un comboi

detail.info.publicated acn

El servei ferroviari està interromput entre Sant Vicenç de Calders i Lleida per la sortida d'un eix d'una maquinària de via, segons ha informat la companyia pública de gestió de la infraestructura, Adif. En un missatge difós a la xarxa social X, l'empresa indica que l'avaria afecta la circulació de trens entre Vilaverd i la Plana-Picamoixons i que els seus tècnics treballen per solucionar la incidència tan aviat com els sigui possible.

S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers.