Quan comença la primera onada de calor d’aquest estiu a Lleida?

detail.info.publicated Redacción/AGencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La setmana comença amb temperatures contingudes a causa del pas d’un front atlàntic pel nord-oest peninsular però a partir de dimecres podria arribar la primera onada de calor de l’estiu a una gran part de la demarcació de Lleida. No obstant, per a aquest dilluns ja s’espera que les temperatures màximes ascendeixin fins els 40ºC al pla de Lleida i a 33 ºC a les zones poblades del Pirineu.

S’espera un predomini de cel poc ennuvolat o desembarassat, amb alguns núvols baixos matinals i núvols d’evolució diürna a la zona del Pirineu que desembocaran en el registre d’algun xàfec tempestuós al llarg de la tarda. Vent de component sud, en general fluix.

En els propers dies les temperatures pujaran i la calor intensa s’estendrà a gran part del territori i, a partir de dimecres, s’assoliran i superaran els 40 graus en àmplies zones i les nits tropicals s’estendran per gran part de l’estat.

Així, la predicció d’eltiempo.es apunta que els termòmetres pujaran previsiblement fins divendres o dissabte, segons la zona, el que deixaria un episodi d’almenys tres o quatre dies consecutius de calor intensa, el que podria ser la primera onada de calor de l’estiu.

Després del pas del front que aquest dilluns deixarà algunes precipitacions recorrent el nord-oest peninsular, dimarts l’estabilitat s’imposarà, encara que aquest dia les màximes baixaran al nord i est peninsular.

Almenys fins divendres les màximes seguiran pujant de forma gairebé generalitzada i, encara que dissabte podrien arribar descensos pel nord-oest, la calor continuaria sent intensa en la major part de l’estat. En àmplies zones de l’interior peninsular es podran assolir i superar els 38 o 40 graus.

La calor nocturna també anirà augmentant i les nits tropicals s’estendran pel territori peninsular.

Una dorsal en altura va avançant i situant-se sobre la península des del sud-est a partir de dimarts, mentre que l’aire més càlid associat a aquesta dorsal també s’anirà estenent pel territori des de dimecres. A partir de llavors i almenys fins divendres o dissabte, la combinació de la dorsal, l’absència de nuvolositat i les llargues hores d’insolació faran que les temperatures continuïn pujant.

Predicció de l’AEMET per al principi d’aquesta setmana

Per la seua part, el portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) Luis Baño informa que la primera meitat d’aquesta setmana estarà marcada pel temps estable en gran part de l’estat amb temperatures que superaran els 35 graus a l’interior i el sud peninsular.

Dilluns la situació tendeix a estabilitzar-se i les temperatures màximes pujaran en àrees de la Mediterrània, al Golf de Cadis i en alguns punts del Cantàbric, baixant en la resta del territori.

Els valors podrien superar els 35 graus en àmplies zones del terç oest peninsular, a la zona del Guadalquivir, a Mallorca, a Màlaga i al sud de les illes canàries més centrals. Podrien superar-se els 40 graus en zones del Baix Xúquer, del Segura i de l’Ebre.

Aquest dimarts seguirà el temps estable en la major part del país i tan sols en l’extrem nord hi haurà nuvolositat amb possible precipitació feble i dispersa al nord i oest de Galícia i al Cantàbric, però tan sols al matí.

A la tarda podria créixer la nuvolositat i hi haurà alguns xàfecs a l’interior de Galícia, a l’Amèrica oriental, al Pirineu orientals i a les serres prelitorals de Catalunya. A més hi podria haver alguns núvols baixos al litoral nord de la Mediterrània.

Per a aquest dimecres el temps, en general, segueix estable en la major part del país, amb algun interval ennuvolat una altra vegada en l’extrem nord i alguna nuvolositat d’evolució amb baixa probabilitat d’algun xàfec ocasional a la zona oriental del Cantàbric i al Pirineu. Hi podrà haver nuvolositat baixa al Llevant a primeres hores, i a les Canàries algun interval ennuvolat al nord de les illes de més relleu, algun banc de boira matinal a l’interior de l’extrem nord peninsular i alguna possible calima al sud-est peninsular.

Les temperatures màximes baixen en l’àrea mediterrània peninsular i les Canàries, pugen en la resta i aquest ascens pot ser notable a l’Alt Ebre. Els valors de màxima superaran els 35 graus en bona part de l’interior de la meitat sud i en zones de l'Ebre Mijtà i hi ha probabilitat que els valors de màxima superin els 38 graus en punts del Guadalquivir, sense descartar en la resta de les valls atlàntiques de la meitat sud.

Dimecres continuaran bufant vents d’alisis a les Canàries amb intervals forts en zones més exposades, a la Península i les Balears continuaran bufant fluixos en general amb vents de component aquest a la Mediterrània i a la zona de l’Ebre, bufarà llevant a l’Estret i els vents seran de component nord i est a la zona del Cantàbric i més d’oest i sud a la zona més atlàntica.