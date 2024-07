Arrestat per agredir la seua parella en el pàrquing d’una discoteca a Lleida

La Guàrdia Urbana va detenir diumenge un jove de 24 anys acusat d’agredir la seua parella. Els fets van tenir lloc cap a les 6.00 hores en el pàrquing exterior d’una discoteca del carrer Ivars d’Urgell, al polígon Neoparc. Una patrulla que estava fent tasques de vigilància va arrestar un jove que presumptament va agredir una noia. L’home va ser arrestat mentre que la jove, que presentava lesions, va ser evacuada a un CUAP per ser tractada de les ferides.

La Policia Local ha detingut en el que portem d’any a la capital del Segrià 34 presumptes autors de violència contra les dones. Precisament ahir, una trentena de persones van fer un minut de silenci davant del Parador de Lleida per condemnar els assassinats masclistes del cap de setmana a Salou, Sabadell, Bunyol (València) i un altre en investigació al barri de Carabanchel de Madrid. En la concentració van participar els experts que ahir van estar al seminari IA i violències masclistes. Reptes i oportunitats, organitzat per la Paeria.

Els Mossos d’Esquadra van atendre l’any passat un total de 1.518 dones que van patir violència masclista a les comarques lleidatanes, tant en l’àmbit de la parella com en el familiar. Segons les dades publicades per la Policia catalana, el 2023 la xifra de víctimes de maltractaments ateses va augmentar un 5,5% respecte a 2022, quan van ser els 1.439. Quant a les denúncies, els Mossos van comptabilitzar el 1.418 a la província de Lleida, la qual cosa suposa un augment del 9% respecte a un any abans. Per tipus de violència, hi va haver 1.190 denúncies per maltractament en l’àmbit de la parella i, quant a l’àmbit familiar (violència exercida contra dones per qualsevol membre de la família), es van registrar 228 denúncies.