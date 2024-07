Actes vandàlics i robatoris forcen el tancament de l’Oratori dels Dolors de Lleida

L’oratori de Nostra Senyora dels Dolors del carrer Cavallers va tancar ahir portes de forma permanent i fins al setembre només obrirà al públic els dies que celebri missa, que sol ser els divendres a la tarda. El motiu d’aquesta decisió és que el temple pateix, de forma gairebé diària i des de fa més d’un any, robatoris i actes de vandalisme de tot tipus per part de persones toxicòmanes, segons explica Jordi Díaz, el sagristà que gestiona aquest oratori, un dels més icònics de la ciutat.

“Portem un any en una situació lamentable, primer els toxicòmans només accedien per drogar-se a l’entrada del temple i més tard ja ho feien asseguts als bancs o a les cantonades, deixant darrere seu xeringues i rastres de sang i quan els ho recriminaves t’amenaçaven i t’insultaven”, afirma.

Una situació que Díaz i l’encarregada d’obrir i tancar el temple viuen des de fa mesos, ja que “com que el temple estava obert per poder visitar-lo, no hi havia cap mena de control i alguna vegada he vist toxicòmans robant les espelmes enceses que deixen els fidels per utilitzar-les per drogar-se, i fins i tot fa unes setmanes i van intentar arrancar el micro i el cable d’àudio i robar les peces que porta la Verge”.

Però la gota que va fer vessar el vas va arribar la setmana passada, “quan vaig descobrir que havien defecat en diverses zones del temple, des de les cantonades fins a l’altar, i vam comunicar a la junta de la congregació que la situació era ja insostenible i hem pres la dolorosa decisió de tancar”, lamenta el sagristà.

“L’església no va tancar ni durant la Guerra Civil, però ara hem de fer-ho pels toxicòmans i per la nostra pròpia seguretat, perquè tenim por, normalment som una o dos persones cada dia i pot entrar qualsevol a fer el que sigui, no em sento segur”, lamenta Díaz, que recorda que tampoc tenen recursos econòmics per reforçar la seguretat.

Sobre si han avisat d’aquests fets la Guàrdia Urbana, apunta que “truquem sempre, però diuen que no poden fer res si no enxampen in fraganti els incívics i tampoc se’ls veu gaire, la degradació que ha patit el Centre Històric en un any ha sigut clamorosa”.