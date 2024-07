Així serà Doctor Fleming de Lleida: una ronda verda amb 80 arbres i 7.300 plantes

Imatge dels plànols de com serà la nova ronda verda de Doctor Fleming.SCD

L’ajuntament de Lleida convertirà part de l’avinguda de Doctor Fleming en una ronda verda amb 80 arbres i més de 7.300 plantes arbustives. Un projecte que ha estat presentat aquest matí i que afectarà el tram lateral que hi ha entre Passeig de Ronda i Alcalde Pujol, al costat del Camp d’Esports i l’encreuament amb l’avinguda de Navarra, on s’eliminaran aparcaments per alliberar 4.448 metres quadrats i omplir-los de vegetació i mobiliari urbà.

La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, ha destacat que l’actuació està finançada pel Govern Central, té un cost de 738.431 euros i actualment està en fase de licitació, però la previsió és que els treballs comencin a la tardor i durin vuit mesos.

També ha detallat que el passeig verd tindrà 16 metres d’amplitud, que disposarà de carril bici i que estimen que la plantació d’arbres i arbustos podrà reduir en fins 10 graus la temperatura ambient de la zona.

En aquest sentit, es pot recordar que al voltant del 35% dels veïns de Lleida viuen en zones amb efecte illa de calor, el fenomen amb què es coneix l’augment de temperatures per culpa de l’activitat humana i l’absència de zones verdes.

La reforma de Fleming s’executarà alhora que el projecte de renaturalització de la Seu Vella, Les Basses d’Alpicat i el carrer Riu Ebre, on també es farà una ronda verda entre l’avinguda València i Doctora Castells.

En aquest sentit, Iglesias ha assenyalat que la idea del govern municipal és habilitar més rondes verdes pels barris per vertebrar la ciutat de vegetació, però que esperen que el Govern Central i Europa concretin més ajuts per a aquesta finalitat. Una de les actuacions més ambicioses és fer un eix verd est-oest que vagi des de La Bordeta fins la partida de Montserrat passant per Riu Ebre, la Seu Vella i Fleming, entre d’altres.