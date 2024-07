Robot cambrer per posar solució a la falta de personal

Fa mesos que els responsables del restaurant Mouna, ubicat al carrer del Riu, busquen sense èxit un cambrer que s’uneixi al seu equip de quatre persones. “Alguns venen i al cap de pocs dies arriben tard o ja no volen tornar, hi ha un problema de falta de personal en l’hostaleria”, valora el seu propietari, Mohamed Mouna. Davant d’aquesta situació i per posar remei a les queixes de clients que demanen un servei més ràpid, fa gairebé un any va contactar amb una fàbrica d’Elx que li va oferir contractar un robot cambrer que pot transportar fins a quatre safates en el mateix viatge i servir-les en diferents taules, amb la seua ubicació prèviament programada. “Em van explicar com funciona, el vaig veure i em va agradar”, assegura.

El robot ha costat uns 8.000 euros a l’amo del local, però Mouna assegura que “surt a compte, ara estem més tranquils i contents perquè ens estalviem maldecaps amb el personal”.Malgrat totes les facilitats que ofereix el robot, el propietari del restaurant especialitzat en menjar àrab valora la importància de la tasca dels cambrers “amb experiència i amb ganes de treballar”.