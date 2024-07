Repunt de furts l'últim semestre a Lleida, més detinguts i preocupació per l'aparició d'armes blanques en aldarulls

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Junta Local de Seguretat de Lleida celebrada aquest divendres ha posat de manifest que determinats delictes com els furts o robatoris a vehicles han experimentat un repunt durant el darrer semestre en comparació amb l'anterior, tot i que encara "estem per sota de l'activitat delictiva si s'analitza per anys", ha assegurat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha valorat que la coordinació dels cossos policials ha permès augmentar un 25% les detencions. Així mateix, els cossos de seguretat han mostrat la seva preocupació per l'aparició d'armes blanques en aldarulls a la ciutat. D'altra banda, la Paeria de Lleida ha anunciat que els terrenys per fer la nova comissaria de Mossos ja estaran a disposició del departament al setembre.

Elena ha presidit la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest divendres a l'Ajuntament de Lleida. El conseller d'Interior en funcions ha explicat que les dades delictives a la ciutat "estan i continuaran per sota" de les registrades fa un parell d'anys, ja que el departament i els cossos policials seguiran fent "pressió" per evitar que augmentin. Tot i això, Elena ha admès que, si es compara l'últim semestre amb l'anterior, "estem en una etapa en què hi ha hagut un repunt de determinats delictes, particularment els que són majoritaris arreu del país, com els furts, robatoris a vehicles i estafes, que suposen més de la meitat del conjunt dels fets delictius", ha assenyalat.

D'altra banda, Elena ha valorat que "l'increment de la presència, l'activitat i la coordinació" de la policia "funciona" i ha generat un augment de les detencions d'un 25%. "Això ha d'anar lligat a una millora de les dades delictives en els pròxims temps, n'estic segur", ha assegurat. Alhora, el conseller ha valorat que un dels delictes que més "impacte" genera en la població, com els robatoris en domicilis, "han descendit un 8% respecte a l'any passat". En aquest sentit i preguntat pel dèficit d'efectius i la problemàtica a l'Horta de Lleida, Elena s'ha compromès a continuar incrementant la presència de Mossos al territori i ha recordat que a partir del 22 d'agost s'incorporaran 800 agents nous a Catalunya, fet que suposarà un increment "molt notable dels efectius a Lleida i al conjunt del país".

Així mateix, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha mostrat preocupació pels furts i robatoris que afecten la ciutat, però també ha valorat l'eficàcia policial, i ha posat com a exemple les 13 detencions, l'última fa menys de 24 hores, a l'Horta de Lleida en els darrers mesos. A més, ha reivindicat novament l'aplicació de la tecnologia, amb elements com drons, per treballar en matèria de seguretat.

Preocupació per l'aparició d'armes blanques en aldarulls

Una de les preocupacions expressades pels cossos de seguretat durant la reunió ha estat l'aparició d'armes blanques, com navalles, en els aldarulls que s'han registrat a la ciutat. "És una qüestió a analitzar amb més profunditat, però aplicarem les decisions més oportunes en tot allò que depèn de la Paeria", ha dit Larrosa, que ha recordat que ha implementat canvis en el protocol d'autorització d'armes de categoria 4 (carabines i pistoles, de tir semiautomàtic i de repetició, entre altres).

"Fins ara, aquesta autorització requeria l'informe d'antecedents penals i ara addicionalment també d'un certificat d'aptituds psicofísiques emès pel centre mèdic corresponent. No és voluntat de posar traves sinó de tenir un major control sobre la tinença d'armes", ha expressat. Segons la Guàrdia Civil, unes 140 persones han superat darrerament les proves per poder tenir armes.

Els terrenys per a la nova comissaria, al setembre

Per últim, Larrosa ha anunciat que al mes de setembre posaran a disposició del departament d'Interior els terrenys de la partida Aubarès, al barri de la Bordeta, que preveuen acollir la nova comissaria de Mossos d'Esquadra. "Espero que el Govern de la Generalitat avanci en la construcció d'aquest equipament, que ha de permetre fer un pas endavant en matèria de seguretat, sobretot pel que fa a la percepció d'aquesta", ha dit l'alcalde de Lleida. "Salvant totes les distàncies, poso com a exemple el Centre Operatiu de la Guàrdia Urbana de la Mariola, que ha suposat un abans i un després al barri, on els incidents s'han reduït", ha conclòs.