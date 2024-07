Segona tanda de les PAP

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Uns 150 alumnes lleidatans de Batxillerat i cicles formatius que aspiren a ser mestres es van examinar ahir de la Prova d’Aptitud Personal (PAP) en la convocatòria extraordinària, després que un 43% dels més de 5.000 aspirants catalans la suspenguessin en la convocatòria ordinària del passat 13 d’abril. La prova consisteix en dos exàmens: un avalua les competències comunicatives i el raonament crític i un altre examina la competència logicomatemàtica.

Superar la PAP és necessari per ser admès en els graus d’Educació Infantil i Primària de les universitats que integren el sistema català. Tanmateix, les privades permeten matricular-se els alumnes que no l’hagin superat. Han d’examinar-se, però si no les aproven abans de començar el grau podran superar la PAP durant els estudis. És l’exemple de l’Oriol, un dels joves que van provar sort ahir al campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL). Explica que si no aprova la PAP, començarà Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a la Universitat de Vic (privada).La majoria d’alumnes ahir van trobar més fàcil l’examen de matemàtiques que el de català, per al qual solen tenir dificultats en l’exercici de detectar faltes d’ortografia en un text i corregir-les. Alguns també van explicar que van haver de repassar com es fan les divisions per a l’examen de matemàtiques, atès que no podien utilitzar calculadora.

Els que aprovin podran acreditar el resultat en la convocatòria de setembre de la preinscripció

La qualificació de la PAP és “apte” o “no apte”. La prova es considera superada quan la qualificació final, obtinguda de la mitjana entre els dos exàmens, és igual o superior a cinc sobre deu. Tanmateix, per poder fer mitjana és necessari treure un 4 o més en cada examen. Una vegada superada, la PAP té validesa indefinida.Els estudiants que superin l’examen en la convocatòria d’ahir podran acreditar el seu resultat a partir de la convocatòria del setembre de la preinscripció universitària.