Cappont exigeix explicacions pel nou bloqueig a construir l'institut

El solar on hi ha projectat l’institut de Cappont, entre els carrers Riu Ebre i Riu Besòs. - AMADO FORROLLA

L’associació de veïns de Cappont ha sol·licitat reunir-se amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, per conèixer els motius pels quals la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) continua considerant el barri zona inundable, cosa que impedeix ara per ara donar llum verda a la construcció de l’institut, que és una reivindicació històrica de l’entitat. Així ho va assegurar ahir la presidenta, Veni Ros, que va dir que després de conèixer aquest fet, que va avançar aquest diari dissabte passat, “vam sol·licitar formalment a l’ajuntament reunir-nos amb l’alcalde per conèixer en quin punt ens trobem ara mateix, perquè ja portem massa temps en aquesta situació de bloqueig”.

Val a recordar que el govern municipal va anunciar al febrer que la CHE revisaria la inundabilidad del barri perquè passés d’estar en un risc mitjà, que significa que hi ha una probabilitat mitjana d’inundació en els propers 100 anys, a probabilitat baixa, que en aquest cas seria un retorn a 500 anys. Aquest canvi comportaria que es podria autoritzar la construcció de l’institut sense necessitat d’aixecar un mur de contenció a les comportes de Pardinyes, a la partida de Grenyana. Tanmateix, el consistori va afirmar la setmana passada que la CHE va tornar a apujar el risc de retorn i ha demanat explicacions sobre aquest canvi de criteri, que de moment impedeix a l’Agència Catalana de l’Aigua donar llum verda a l’institut, que està projectat en un solar del carrer Riu Ebre, al costat de l’escola Frederic Godàs.

“Quan vam veure aquesta informació ens va sorprendre i ens va decebre al mateix nivell i hem rebut moltes consultes dels veïns en aquest sentit, per la qual cosa volem que l’alcalde ens expliqui què s’hi pot fer, ara”, va dir Ros. Va afegir que “no descartem anar fins i tot a la seu de la CHE a Saragossa perquè ens expliquin aquest canvi de criteri, perquè no pot ser que un equipament tan necessari i que hem reivindicat aquests últims 40 anys es paralitzi per un tràmit burocràtic que en principi ja estava resolt”.

Per la seua part, l’ajuntament va dir que a banda de demanar explicacions a la CHE segueix amb els tràmits per licitar el projecte per construir el dic de contenció a Grenyana.