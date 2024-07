El Tribunal de Contractes frena per ara el final del porta a porta a Pardinyes i Balàfia

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha decidit suspendre de forma provisional la modificació de l’expedient de neteja i de recollida de residus de la ciutat, que havia de permetre posar fi al porta a porta a Pardinyes i Balàfia, a l’espera de pronunciar-s’hi definitivament. Una mesura cautelar que pren “sense perjudici de la valoració sobre el fons de l’assumpte que pugui efectuar aquest Tribunal i sense que l’adopció d’aquesta mesura comprometi el sentit final de la resolució” del cas. Aquest el va enviar el mateix ajuntament al tribunal després que el Comú de Lleida presentés un recurs en contra d’aquesta modificació, que va ser aprovada en el ple del març amb una àmplia majoria.

En la resolució provisional, a què ha tingut accés aquest diari, es detalla que el recurs del Comú es va presentar el 17 d’abril als serveis jurídics de la Paeria, que el van elevar al tribunal. En aquell moment, el govern municipal va decidir deixar en suspens la reversió del porta a porta “per precaució” a l’espera de la resolució. Al tribunal li va arribar el cas el 19 de juny i fins al 10 de juliol ha estat rebent documentació, entre la qual figura la sol·licitud de l’ajuntament de desestimar el recurs i la no-adopció de mesures cautelars al ser una decisió que va prendre el ple municipal. Per la seua part, el Comú va sol·licitar, entre altres mesures, suspendre el procediment. En la seua resolució, el Tribunal de Contractes justifica paralitzar la tramitació del cas com a mesura cautelar ja que “en cas de continuar-se amb el procediment de contractació, el risc d’efectivitat de la resolució del recurs de referència i els perjudicis que podrien derivar-se per a l’empresa [la ciutat en aquest cas] serien de difícil o impossible reparació”.

La recollida porta a porta es va implementar a Pardinyes i Balàfia el març del 2021 pel govern tripartit d’ERC, Junts i el Comú i la implementació va estar acompanyada de queixes tant dels veïns com dels grups de l’oposició. Al març, l’actual govern del PSC va anunciar que ho revertiria i tornaria al model d’illes de contenidors. Tanmateix, el Comú va presentar recurs al considerar que la implantació no va tenir un seguiment adequat i que la reversió “va ser impulsada sense una justificació adequada al no respondre a l’interès general de la ciutadania”. Al seu torn, l’entitat ecologista Ipcena va criticar el govern i va dir que no tenia “autoritat moral” per decidir acabar amb el porta a porta.

Iglesias reafirma la ineficàcia del model i Bergés el defensa

La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va mostrar ahir el seu “respecte absolut a la decisió del tribunal”, però va lamentar que el recurs del Comú “a una decisió legitimada pel ple municipal posi pals a les rodes a la retirada del porta a porta, que s’ha demostrat clarament ineficaç a Pardinyes i Balàfia”. Iglesias va recordar que va ser el Comú qui va implementar aquest sistema en aquests barris i va avançar que continuaran treballant en la defensa del canvi de model “perquè creiem que anirà en benefici dels veïns”. L’edil del Comú, Laura Bergés, va dir que la resolució “ens dona la raó parcialment” i que “si el tribunal ha sol·licitat més documentació a la Paeria és perquè la que va utilitzar per fer la modificació de l’expedient era incompleta”. Va afegir que per a ells el porta a porta a Pardinyes i Balàfia “no va funcionar perquè no hi va haver un seguiment adequat quan es va implementar”.