La residència Joviar preveu arribar al 70% d'habitacions individuals

El centre residencial Joviar té un pla urbanístic que preveu ampliar la primera planta i reorganitzar els espais per guanyar una nova unitat, la cinquena, que permetria passar del 28% actual al 70% d’habitacions individuals i reduir el nombre d’usuaris a cada unitat, dels fins a 25 d’actuals a entre 15 i 18.

La gerent del centre, Anna Rafel, afirma que l’objectiu no és ampliar les places, que passaran de 86 a 90, sinó millorar la qualitat assistencial” i donar més espai als residents amb noves zones comunes amb petites cuines, “com el rebedor o el menjador de casa seua”, explica.El projecte està en fase de revisió al portal d’avaluació ambiental del departament d’Acció Climàtica, ja que la residència s’ubica al Camí de Montcada, a l’Horta, i és sòl no urbanitzable. “Hem de demostrar que les obres no suposen un impacte ambiental perquè tota l’ampliació és en vertical”, assenyala Rafel. Així, el pla està en informació pública fins al proper 5 d’agost, quan es determinarà si cal sotmetre’l o no a un pla d’avaluació. Així mateix, Rafel espera que pugui veure llum verda pròximament perquè les obres puguin acabar l’any que ve.La reforma integral també projecta un “hort terapèutic” al costat de l’edifici “amb vegetació autòctona i un recorregut per als usuaris i obert a les entitats socials de la zona”, explica Rafel. “Volem fomentar l’entorn natural i la convivència dels residents amb els animals de companyia del centre”, afegeix la gerenta d’aquest complex residencial. L’autor del pla urbanístic és l’arquitecte David Pàmpols.