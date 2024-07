Desnonen quatre pisos d'un bloc de Passatge Sant Jeroni

Al desallotjament hi va haver efectius dels Mossos d’Esquadra. - MAGDALENA ALTISENT

Diversos efectius dels Mossos d’Esquadra van dur a terme ahir un desnonament en quatre habitatges del bloc situat al número 4 del Passatge Sant Jeroni, a Pardinyes. Tot apunta que els desallotjats, una desena de persones, vivien de forma irregular en aquests blocs. Segons l’Organització de Veïns de Pardinyes, en aquest carrer hi havia diversos blocs okupats conflictius que van ser desallotjats fa mesos, “però no teníem constància dels desallotjats d’avui [per ahir]”.