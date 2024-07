Una dona denuncia el seu germà per agressió a Lleida i afirma que “tem per la seua vida” i la de la seua mare

Una veïna de Lleida ha denunciat el seu germà per agressió física. Els fets van passar divendres passat, minuts abans de les nou del matí, quan la víctima i la seua mare estaven esmorzant en una fleca del carrer Pius XII de la capital del Segrià.

Segons la denúncia presentada per la víctima davant dels Mossos d’Esquadra, el seu germà s’hauria presentat a la residència de majors de Sant Josep a primera hora del matí per buscar la seua mare, que pateix diverses patologies. En no trobar-la allà, es va desplaçar a la fleca per esperar-les –ja que és un lloc que freqüenten mare i filla– i va començar a pegar a la seua germana sense mediar paraula i a crits de “et mataré”, segons la denúncia.

L’home li va trencar les ulleres, les xancletes i el mòbil, i li va deixar lesions, hematomes i contusions per tot el cos, segons l’informe mèdic. Durant l’incident, l’agressor també hauria colpejat al cap a la seua mare.

La denunciant ha sol·licitat una ordre d’allunyament contra l’agressor perquè, assegura, “tinc molta por d’ell” i tem per la seua integritat física i la de la seua mare.