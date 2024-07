Ciutat Jardí: una expansió residencial amb què la presó de Lleida ha passat a estar entre habitatges

El Pla General Municipal de l’any 1979 preveia la construcció d’una àmplia zona d’habitatges unifamiliars a l’àrea ubicada al voltant de l’accés de la carretera d’Osca, des de la sortida de la ciutat fins a l’escola d’Agrònoms, on llavors hi havia camps de cultiu i cases de l’Horta, així com la presó, encara que aquesta quedava en un emplaçament situat a una certa distància dels futurs habitatges. El desenvolupament de Ciutat Jardí va ser un èxit i el nou planejament aprovat als anys noranta incloïa l’expansió de Ciutat Jardí fins més enllà d’Agrònoms i en tot l’entorn de la presó, per la qual cosa aquesta deixava de ser a la perifèria i passava a trobar-se dins de la trama urbana.

Ciutat Jardí en l'actualitat. .Magdalena Altisent.

Els terrenys es van urbanitzar a començaments d’aquest segle i, malgrat l’esclat de la crisi immobiliària, la construcció d’habitatges va anar avançant, de manera que ara el Centre Penitenciari Ponent ja està pràcticament envoltat d’habitatges. Aquest fet ha portat els veïns i també l’ajuntament de Lleida a reclamar a la Generalitat que el traslladi fora de la ciutat, i recentment la Paeria ha posat en marxa una “taula cívica” per impulsar la construcció d’una nova presó en un altre indret. I mentrestant, Ciutat Jardí ha afegit al seu ús residencial una important oferta comercial amb l’obertura de grans establiments al peu de la carretera N-240.