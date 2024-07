Més de 235.000 euros en ajuts a l'alumnat de la UdL per al curs vinent

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat aquest dimarts diferents convocatòries d'ajuts a l'alumnat, amb un import global de 235.725 euros, 74.000 dels quals els aporten entitats financeres. Es tracta dels ajuts de viatge per a estudiants de programes de mobilitat de centres propis i altres unitats de la universitat, els ajuts per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua, les beques d'introducció a la recerca, els ajuts per a l'habitatge i el desplaçament, i les convocatòries d'ajudes per a l'estudi per a situacions d'emergència, i per a estudiants en situacions socioeconòmiques greus. D'altra banda, la sessió ha donat el vistiplau al primer Pla Estratègic de les Biblioteques de la UdL 2024-2028.

El document, que s'alinea amb el Pla estratègic de la UdL 2030 i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, s'estructura en quatre àmbits d'acció: docència i aprenentatge, recerca, organització i millora i patrimoni i territori. Entre els reptes destacats, es vol avançar en l'adquisició de competències digitals del personal, promoure la ciència oberta, adaptar espais, equipaments, recursos i serveis a un entorn més sostenible i de transformació digital, promocionar els fons especials de les biblioteques i intensificar les col·laboracions dins i fora de la universitat.