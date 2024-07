Enxampen un conductor a 184 km/h per la N-240 a Lleida

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 61 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.

Els fets van succeir dilluns passat en el transcurs d'un control preventiu de velocitat que es va muntar al quilòmetre 83,6 de la N-240, al terme municipal de Lleida.

A les 12.19 hores es va detectar un turisme que circulava a 184 km/h en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. Una patrulla el va aturar poc després i el va denunciar penalment per un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible.

El conductor haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.