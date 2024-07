El Mercat de les Rebaixes de la Zona Alta de Lleida resisteix la calor amb 20 parades

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una vintena de comerços de la Zona Alta van desafiar ahir els 37 graus de temperatura màxima que es van assolir a la ciutat posant parades al carrer amb la roba rebaixada en una nova edició del Mercat de les Rebaixes. Diverses botigues es van desplaçar a la plaça Ricard Viñes des de primera hora del matí fins a les 21.00 hores, i d’altres van optar per sortir davant dels seus negocis.

La calor va provocar que l’afluència de clients més gran es concentrés durant les primeres hores del matí i a partir de les 18.00 hores, mentre que els carrers van quedar més buits durant la resta del dia. El Mercat acaba avui, també a les 21.00 hores.

La majoria de comerciants van coincidir a assenyalar la temperatura com el desavantatge més gran per animar els veïns a aprofitar els descomptes que ofereixen, de fins al 70%. “El factor climàtic és l’únic que ens pot fer anar una mica malament, però som optimistes i preferim el sol a la pluja”, va assegurar Jaume Juclà, propietari de la botiga de moda Juclà.

Els comerços aprofiten el Mercat per buidar al màxim el seu fons de magatzem i preparar-se per al canvi de temporada, a finals d’agost. Moltes de les peces que treuen al carrer no les acostumen a tenir a l’interior de les botigues perquè són de temporades anteriors, així que “les podem vendre a preus molt més competitius”, assenyala Juclà.

El Mercat se celebra ara perquè a l’agost la ciutat queda més buida pel període de vacances.

Així mateix, la iniciativa ajuda a donar-se a conèixer les botigues que queden una mica més amagades en carrers com Bisbe Ruano o Torres de Sanui. Una portaveu de l’associació de comerciants de la Zona Alta destaca que, encara que aquest estiu hi ha alguna parada menys que en edicions anteriors, totes també ofereixen rebaixes a l’interior.

Per la seua part, el Mercat de les Rebaixes de l’Eix Comercial se celebrarà entre el dilluns 26 i el dimecres 28 d’agost.