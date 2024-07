El ple de la Paeria de Lleida aprova amb caràcter urgent els plecs per licitar el nou contracte de jardineria

detail.info.publicated acn/REDACCIó

El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres els plecs de clàusules per licitar el nou contracte de manteniment i neteja de la jardineria de la ciutat. Es tracta d'un punt que s'ha votat amb caràcter urgent perquè el nou servei entri en funcionament l'abans possible. La tinent d'alcalde, Begoña Iglesias (PSC), ha justificat aquesta urgència pel "desgast entre l'equip de govern i l'empresa a càrrec del servei, amb reiterades ordres no ateses, processos de sanció i la imposició de penalitats". En aquest sentit, ha denunciat "falta de manteniment" que ha provocat la mort d'arbres, entre altres. El nou contracte preveu augmentar el pressupost i la plantilla, amb diversos tècnics del sector.

La tinent d'alcalde socialista ha explicat que l'empresa ja va manifestar fa uns mesos la seva voluntat de no continuar amb el contracte, que data del 2016, i el considera "antieconòmic", ha dit. A més, el "desgast entre l'ajuntament i l'empresa fa gairebé impossible a hores d'ara tirar endavant amb el contracte vigent, després de reiterades ordres no ateses per part de l'adjudicatària, amb processos de sanció i imposició de penalitats", ha afegit. "Quants arbres o plantes se'ns han de morir per falta de manteniment? No podíem esperar a sotmetre el punt a votació al ple de setembre. Havíem d'actuar de pressa i amb contundència", ha manifestat.

El nou contracte de jardineria contempla la divisió de la ciutat en dos lots, així com un augment considerable del pressupost i també de personal. "Hem incrementat la plantilla, ja que era clarament insuficient, i hem professionalitzat el servei, amb tècnics titulats i encarregats a cada sector", ha indicat Iglesias. "L'augment del nombre de treballadors ens ha permès ampliar també les freqüències, és a dir, cada espai verd de la ciutat tindrà més personal a càrrec i una major atenció, per la qual cosa el servei millorarà considerablement", ha dit. També s'implementarà la neteja als dos marges del riu en caps de setmana o festius.

Els grups a l'oposició, per la seva banda, han criticat les "formes" i les "presses" amb les quals l'equip de govern del PSC ha tramitat aquest punt. També han fet referència a la "manca de personal" a l'equip encarregat del servei de jardineria i han demanat detallar els incompliments de l'empresa en el seu servei.

Amb tot, el plec de clàusules per al nou contracte s'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts, PP, Vox i les abstencions d'ERC i el Comú.

El plenari ha aprovat també el plec de clàusules i el plec de prescripcions per a la gestió del Cafè del Teatre.

Suport a l'Hiopos Lleida

D'altra banda, la Paeria ha aprovat per unanimitat garantir el suport perquè l'Hiopos Lleida jugui a l’ACB. El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el club permetrà incrementar l’aportació municipal al club per a fer possible la seva participació la pròxima temporada a l’ACB. Larrosa ha destacat el consens unànime del consistori per fer possible aquest suport al club lleidatà i ha remarcat que la participació del Força Lleida a l’ACB suposa “una gran oportunitat” per a la promoció de la ciutat, que impulsarà “la marca Lleida a través del bàsquet”.

La proposta aprovada contempla que l’aportació de 180.000 euros prevista al conveni signada l’any passat s’incrementa en 120.000 euros anuals durant tres anys, fins als 300.000 euros per temporada, sempre que l’equip es mantingui a la màxima categoria. A més, s’ha incorporat una esmena, a proposta dels grups de Junts per Catalunya i el Comú, per tal que el conveni inclogui també la feina que fa el club amb l’esport femení i inclusiu, que es mantindrà també durant la vigència del conveni.

Paral·lelament, la Paeria també treballa en l’acompanyament al club amb les actuacions per condicionar el pavelló Barris Nord i posar-lo a punt per la nova temporada.

En l’àmbit esportiu, Larrosa també ha desitjat a l’inici del ple, en nom de tota la corporació, tot el suport de la ciutat als i les atletes lleidatans que participen a partir d’avui als Jocs Olímpics de Paris. “Tots han rebut una bandera de la ciutat que espero que llueixin amb força i que, a la vegada, també els hi doni molta força”, ha afirmat el paer en cap.

ERC demana el cessament del cap de gabinet de Larrosa per conflicte d’interessos

ERC ha demanat a l’alcalde Fèlix Larrosa el cessament del seu cap de gabinet, Xavier Batalla, per conflicte d’interessos. Esquerra ha posat sobre la taula que Batalla va exercir simultàniament com a cap de gabinet i soci de la societat Futbol Base Lleida 2019 S.L. durant 108 dies.