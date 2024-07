El PSC critica falta d’informació sobre la seguretat de l’Antònia Simó d’Almacelles

El grup municipal del PSC a l’ajuntament d’Almacelles denuncia ocultació d’informació sobre la seguretat del col·legi públic Antònia Simó. Des de la formació asseguren que l’equip de govern no té informes tècnics que garanteixin la seguretat del centre, “quan sempre ens han dit que sí que existien”, va dir Oscar García, portaveu socialista. Va afegir que tampoc no s’informa les famílies que van exigir mesures per assegurar l’immoble. García va explicar que, el maig passat, el ple d’Almacelles va aprovar una moció presentada pels socialistes, que instava a traslladar 38 nens d’I5 a un lloc segur per assistir a classe “fins que es facin les obres i es garanteixi la seguretat”, va dir.

Una moció que va arribar després de les protestes de les famílies que exigien el trasllat dels seus fills després que fragments de la façana caiguessin davant l’entrada del col·legi i el terra d’una aula cedís diversos centímetres. Tant el departament d’Educació com el consistori ho van descartar i van assegurar que el centre era segur. Per la seua part, l’alcalde, Joan Bosch, va declinar ahir pronunciar-se i va insistir que el col·legi és segur i es faran les obres que calguin si així es requereix.