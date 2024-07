La comissaria de Lleida de Policia Nacional suma 22 agents més

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, al costat del comissari provincial de la Policia Nacional, José Manuel García Català, i la inspectora Eva Freixa, van donar ahir la benvinguda a 22 nous agents que s’incorporen a la comissaria de Lleida ciutat. A l’acte també van ser-hi l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; la tinenta d’alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, i l’inspector subcap de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada. A més d’aquests 22 agents a Lleida, 14 més s’incorporen a la comissaria de la Seu d’Urgell i onze a la de Les. En total sumen 47 nous efectius dels quals la meitat són dones (7 a Lleida, 4 a la Seu d’Urgell i 5 a Les), “per sumar talent femení en les diferents àrees de servei al públic”, segons va destacar Crespín. Els nous agents assumiran diverses funcions com l’expedició (DNI, passaport i NIE) així com altres com investigació i seguretat ciutadana. Tots s’incorporen a les seues noves destinacions després d’haver superat dos anys de formació, el primer a l’Acadèmia de la Policia Nacional a Àvila i el segon, en pràctiques.