Detingut per traficar amb droga al Centre Històric

Els Mossos d’Esquadra van detenir diumenge un home de 48 anys per tràfic de drogues al Centre Històric. L’actuació va tenir lloc cap a les 21.35 hores al carrer Boters, quan una patrulla de l’Àrea de Recursos operatius (ARRO) de la Regió Policial de Ponent que feia tasques de seguretat ciutadana va sorprendre un individu fent una transacció del que semblava droga. Els agents van donar l’alto a aquest home, al qual van trobar tres blísters i una bossa amb pastilles, 12 bossetes amb haixix i quatre amb marihuana, preparades per a una venda imminent. A més, portava un total de 159,90 euros en efectiu. Davant d’aquests fets, els Mossos van procedir a arrestar-lo com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Així mateix, el detingut compta amb prop d’una vintena d’antecedents per diferents delictes.