Lleida tindrà un gran centre de serveis i manteniment de camions a Torre Solé

La ciutat de Lleida tindrà un gran centre de serveis, reparació i manteniment de camions que serà pioner a la demarcació i s’ubicarà en el polígon industrial Torre Solé, situat entre el polígon Camí dels Frares, la Ll-11 i la variant sud. Les empreses lleidatanes Transports Trota i Nou Transport impulsen aquesta iniciativa, denominada Lleida Truck Center, i preveuen una inversió de 20 milions i la creació de 85 llocs de treball 50 d’ells de mecànic, que buscaran en cicles d’FP o fins i tot a l’estranger.

L’Institut Municipal d’Ocupació s’encarregarà de la selecció. En una parcel·la de 56.000 metres quadrats construiran una nau de 12.000 i desenvoluparan el seu projecte per fases.

Xavier Bautista, de Nou Transport, explica que la primera serà un taller oficial Volvo, “el major per a vehicles industrials de la ciutat, per a camions, autobusos i vehicles petits, amb 22 espais per poder reparar 30 vehicles alhora, que s’acabarà en el segon semestre de 2025”.

La segona fase, que estarà llesta a finals de 2025, preveu “un espai multiservei amb alguns tallers per donar servei a remolcs i tractores, i oferirà xapa i pintura, mecànica ràpida, equips de fre, túnel de rentat, espai de restauració per a usuaris i personal i bugaderia”.

I la tercera preveu una estació d’ITV de 1.000 m² per a tota mena de vehicles, que estaria a punt a finals de 2026, però està pendent “a l’espera d’un canvi de normativa de la Generalitat per a la liberalització de la regulació de les ITV”.