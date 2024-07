Lleida tindrà un gran centre de serveis i manteniment de camions a Torre Solé

La ciutat de Lleida tindrà un gran centre de serveis, reparacions i manteniment de camions que serà pioner a la demarcació i s’ubicarà al polígon industrial Torre Solé, situat entre el polígon Camí dels Frares, l’Ll-11 i la variant sud. Les empreses lleidatanes Transports Trota i Nou Transport impulsen aquesta iniciativa, denominada Lleida Truck Center, i preveuen una inversió de 20 milions i la creació de 85 llocs de treball, 50 de mecànics, que buscaran en cicles d’FP o fins i tot a l’estranger. L’Institut Municipal d’Ocupació s’encarregarà de la selecció.

En una parcel·la de 56.000 metres quadrats construiran una nau de 12.000 i desenvoluparan el projecte per fases. Xavier Bautista, de Nou Transport, explica que la primera serà un taller oficial Volvo, “el més gran per a vehicles industrials de la ciutat, per a camions, autobusos i vehicles petits, amb 22 espais per poder reparar 30 vehicles alhora, que s’acabarà durant el segon semestre del 2025”. La segona fase, llesta a finals del 2025, preveu “un espai multiservei amb diversos tallers per a remolcs i tractors, i oferirà xapa i pintura, mecànica ràpida, equips de fre, túnel de rentat, espai de restauració per a usuaris i personal i bugaderia”. I la tercera contempla una estació d’ITV de 1.000 metres quadrats per a tota mena de vehicles, que estaria a punt a finals de l’any 2026, però està pendent “a l’espera d’un canvi de normativa de la Generalitat per a la liberalització de la regulació de les ITV”.Així mateix, Bautista destaca que gràcies a aquest centre “un conductor podria arribar a les instal·lacions i sotmetre el seu tractor o remolc a reparació, rentat i revisió, i també descansar, sense haver de consumir ni un minut del seu temps de treball”. “Vam detectar aquesta carència. Necessitem reparar els vehicles en el menor temps possible sense cita prèvia, en el moment en què passen per la ciutat. Ara mateix, els tallers estan distribuïts per la ciutat, i a fora, estan col·lapsats i són petits”, argumenta, i preveu que un 60 per cent dels usuaris seran els 700 tractors i més de 850 remolcs de les empreses impulsores, i tota la resta, clients externs.

Preveu també una estació d’ITV per a tota mena de vehicles, si el Govern l’autoritza, a finals del 2026

L’edil de Promoció Econòmica, Pilar Bosch, subratlla que el Lleida Truck Center “és el primer cas d’èxit de l’Oficina d’Atracció d’Inversions”, que té com a objectiu “posar la catifa roja als projectes per fer una Lleida industrial, la baula que ens falta”. A més, tant Bosch com l’alcalde, Fèlix Larrosa, remarquen que “en només 58 dies” han gestionat tots els tràmits per posar en marxa aquesta iniciativa.

La Paeria posa a la venda una parcel·la en aquesta zona

L’alcalde afirma que acompanyar les iniciatives empresarials és una prioritat per a la Paeria, per la qual cosa posarà a la venda una finca de 24.000 metres quadrats a Torre Solé. Recorda que estan tramitant l’ampliació en 300.000 metres quadrats del polígon El Segre i afegeix que “ens hem personat en dret administratiu a l’expedient del polígon de Torreblanca, que vol dir que formem part i se’ns han de comunicar tots els tràmits”. Assegura que des de l’inici del mandat fins al maig passat han gestionat 2.963 permisos d’obres i obertura d’activitats econòmiques, amb una mitjana de 50 dies de tramitació.