Mor la passatgera posterior d’una motocicleta en un xoc contra un cotxe a l’N-240 a Lleida

Publicat per redacció

Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s’ha registrat un sinistre viari mortal a l’N-240, al punt quilomètric 97,7 al terme municipal de Lleida, a l'altura de Les Basses. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 16.02 h.

Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una col·lisió entre una motocicleta i un turisme i, com a conseqüència de l’impacte, la passatgera posterior de la moto ha mort. D’altra banda, el conductor de la moto ha resultat ferit greu i els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’han traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Pel que fa als ocupants del turisme, han resultat il·lesos.

Els Mossos d'Esquadra han detingut la conductora del turisme, una dona de 48 anys que ha donat positiu al control d'alcholèmia. Ha donat 0.74 mg/l. Está acusada dels delictes d'homicidi i lesions per imprudència greu.

En el sinistre hi han treballat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats terrestres del SEM.

Quant a l’afectació viària, s’ha tallat l’N-240 a Lleida en tots dos sentits però hi ha hagut desviaments senyalitzats.