Preveuen un reforç de les patrulles arran dels últims robatoris a l'Horta

Veïns de la partida Torres de Sanui de l’Horta de Lleida preveuen un reforç de les patrulles dels Mossos d’Esquara i de la Guàrdia Urbana després de l’última onada de robatoris soferta el cap de setmana passat. Per això, després de sortir de vigilància la nit de diumenge a dilluns, no tenen previst fer més sometents a l’espera del resultat dissuasiu que puguin tenir els efectius policials. Sobre això, Juan Martínez, vicepresident de l’associació de veïns de Torres de Sanui, va explicar ahir que una vintena de persones van sortir a vigilar els accessos, però que no van detectar res de sospitós ni van veure cap individu per la zona. “Mossos i Urbana ens han assegurat que reforçaran la vigilància aquesta setmana”, va assegurar. Així mateix, va dir que els veïns estan “indignats” després dels últims robatoris. Sobre això, els Mossos investiguen sis assalts a la partida des de dijous mentre que els veïns asseguren que n’hi va haver vuit. Per la seua part, Francesc Montardit, president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida, va assegurar “no tenir queixa” sobre l’actuació dels Mossos i de la Guàrdia Urbana i va recordar que l’Horta és “molt gran, la qual cosa fa que els lladres passin desapercebuts”. Així mateix, va assenyalar que els delinqüents, que va precisar, “són reincidents”, també “es coneixen la zona i saben on han d’anar, saben quins habitatges són buits en el moment d’entrar”. Per a Montardit, que va tornar a desaconsellar fer sometents, “el problema és que els càstigs per a aquestes persones no són prou eficaços”.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va lamentar els robatoris i va agregar que la Urbana reforçarà l’actuació dels Mossos, que, va dir, tenen la competència de seguretat ciutadana. En aquest sentit, va recordar el dispositiu posat en marxa fa mesos i va dir als veïns que no “els deixarem enrere, estarem amb ells i elles”. Així mateix, també va rebutjar la formació de sometents per evitar incidents.

Els afectats poden exigir la retirada de les fitxes a Idealista

■ “Hi ha un conflicte entre la difusió de fotografies de l’espai públic, en la qual no hi ha límit tret de per a llocs sensibles o dades personals, i la creació de riscos per la combinació de dades que s’ofereixen”, explica Ramon Arnó, advocat especialitzat en els aspectes jurídics de l’entorn digital, sobre les crítiques dels veïns de l’Horta per la difusió al portal Idealista de fitxes amb mapes, fotos i valoracions de les seues cases. En qualsevol cas, els propietaris poden exigir-ne la retirada al web i reclamar a Google que deixi de facilitar l’accés a aquests enllaços. “Les imatges captades per a una finalitat determinada no poden utilitzar-se per a una finalitat diferent, tret de consentiment de la persona titular o que una llei ho autoritzi”, estableix l’Agència Catalana de Protecció de Dades.