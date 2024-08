Admesos 237 aspirants per a deu places d'urbà a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament ha rebut un total de 242 instàncies per optar a una de les deu places d’agent de la Guàrdia Urbana per a les quals s’han convocat oposicions, de les quals quatre estaven pendents de l’any passat i sis són d’aquest. El termini per inscriure’s va acabar el passat 18 de juliol i d’aquestes 242 sol·licituds, que són aproximadament un centenar menys que en l’anterior convocatòria, cinc s’han rebutjat de forma provisional, de manera que 237 aspirants segueixen endavant en el procés de selecció laboral.

Les proves de selecció estan previstes a partir del setembre i començaran amb una en la qual els aspirants hauran de respondre cinquanta preguntes d’actualitat sobre la ciutat i de cultura general. Val a recordar que en la convocatòria de fa dos anys el nombre d’aspirants va passar de més de 300 a 114 després d’aquesta prova. Després hauran de passar un test sobre coneixements teòrics de cinquanta preguntes, un altre de català i després unes proves físiques al parc de les Basses d’Alpicat. Així, els que hagin superat totes aquestes fases afrontaran un test psicotècnic i, finalment, una entrevista personal de cinquanta minuts. Una vegada superat tot aquest procés, els seleccionats hauran de fer la formació policial bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya a finals d’octubre, amb uns nou mesos de pràctiques.Els requisits per optar a una d’aquestes deu places són tenir la nacionalitat espanyola i ser major d’edat, no tenir antecedents penals, disposar dels carnets de conduir B i A2, tenir el batxillerat o un cicle de formació professional superior i presentar una declaració jurada de permanència al cos durant dos anys.A banda d’ampliar la Guàrdia Urbana, l’ajuntament té en marxa diversos projectes en matèria de seguretat. Així, aquest any també té previst ampliar el seu parc mòbil i millorar el sistema informàtic per agilitzar gestions, i farà un “diàleg competitiu” amb empreses de Gardeny per millorar la seguretat mitjançant l’última tecnologia.