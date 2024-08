El jutge cancel·la un deute de 199.953 euros a un matrimoni lleidatà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat Mercantil de Lleida ha cancel·lat un deute de 199.953 euros a un matrimoni que s’ha acollit a la llei de Segona Oportunitat. El jutge ha decretat l’exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI). “El seu estat d’insolvència es va originar arran de quedar-se aturats ambdós deutors. Tenien un préstec hipotecari que anaven pagant mensualment sense excessiva dificultat.

Tanmateix, després d’aquest contratemps, van sol·licitar targetes de crèdit per poder cobrir les seues despeses més essencials. Al cap de poc temps, van deixar de pagar la hipoteca perquè no tenien prou ingressos. Al fer la dació, els va quedar un romanent molt alt a què no han pogut fer front”, va assenyalar el bufet que ha portat la causa.

El servei de Segona Oportunitat del departament de Justícia va atendre prop de 1.500 casos el 2023 en una tendència de creixement exponencial any rere any. Catalunya representa un 26% del total dels procediments concursals de tot l’Estat i en va registrar en el primer trimestre de l’any un total de 13.078.

Així mateix, la conselleria ha firmat un conveni amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que ha permès iniciar un Servei d’Orientació Jurídica en matèria de Segona Oportunitat per atendre casos d’insolvència personal.